تراند اليوم : ناهد السباعي تمازح براد بيت بهذة الصور – إتفرج

نشرت الفنانة ناهد السباعى , صورة مفبركة مع الفنان براد بيت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور ” إنستجرام ” .

و ظهرت ناهد السباعي في الصوره و يمشي من خلفها براد بيت و علقت مازحه “يا ربي ماشي ورايا ف كل حته مش معقول كده ” .

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وشاركت السباعي مؤخرا في ‫مسلسل” النهاية” من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي ، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.