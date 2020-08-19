تراند اليوم : السينما العالمية تفقد الممثل البريطاني بين كروس عن 72 عاماً

توفي الممثل البريطاني ​بين كروس صباح أمس، عن عمر ناهز الـ72 عاماً، بعد صراع مع المرض .

بدايته الفنية عام 1976 على الشاشة الكبيرة، ولعب دور (تروبر بينز) في الملحمة التاريخية عن الحرب العالمية الثانية التي قدمها فيلم “A Bridge Too Far”، وفي عام 1978 إشتهر عبر مسرحية “Chicago”.

شارك بين في العديد من الأفلام، ومنها “Chariots of Fire”، الذي حاز عنه جائزة الأوسكار، كما يعد فيلم “First Knight” عام 1995 أحد أنجح أفلامه.

يجيد اللغات الأسبانية والإيطالية و الألمانية، كما إلتحق في دورة لدراسة اللغة البلغارية