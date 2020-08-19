تراند اليوم : إتفرج.. بعد 27 عاما… عمرو دياب يعود للتمثيل بمسلسل من إنتاج “نتفليكس”

أعلن المطرب المصري عمرو دياب، امس، عن عودته للتمثيل بمسلسل تلفزيوني من إنتاج شركة “Netflix” وذلك بعد غياب دام 27 عاما.

ووفقا لمجلة “فارايتي”، فإن المسلسل درامي غنائي، وما زال في مرحلة التحضير، حيث سيعود به عمرو دياب إلى التمثيل بعد غياب دام 27 عاما.

وكتب عمرو دياب على حسابه الرسمي بـ”تويتر”: “أنا سعيد جدا بالتعاون مع نتفليكس فى هذا العمل الفنى الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، وقد استطعنا من خلال الموسيقى أن نبنى جسورا من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة، والآن وبهذا العمل الدرامى أنا متحمس جدا مع نتفليكس أن نصل من خلال هذا العمل الدرامى إلى أكثر من 193 مليون متابع فى أكثر من 190 دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فنى جديد صنع فى مصر ويستمتع به العالم بأكمله”.

من جانبه، قال أحمد الشرقاوى، رئيس الإنتاجات العربية الأصلية فى نتفليكس: “على مدار أكثر من 30 عاماً من الإبداع الموسيقى و الغنائى، فقد استطاع عمرو دياب فى خلال رحلته الفنية أن يصبح أيقونة لمختلف الأجيال ليس فقط على الصعيد الفنى ولكن على الصعيد الثقافى ايضاً، فدائما تطلع الأجيال إلى اختيارات عمرو دياب المتجددة فى حفلاته وحملاته الدعائية والموضة وغيرها، مما يجعل تأثيره قوى على الأجيال الماضية، الحالية والقادمة.. ونحن على ثقة أن هذا التعاون الجديد سيجعل الجمهور فى غاية السعادة ليرى عودة النجم العالمى عمرو دياب من خلال هذا العمل الدرامى”.

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يشار إلى أن ألبومات عمرو دياب قد تصدرت القوائم العالمية وتُرجمت العديد من أغانيه إلى عدة لغات، وتصدرت خمسة من ألبوماته قائمة أفضل 10 أغاني في تصنيف بيلبورد العالمية، كما حصل الهضبة على جوائز عالمية عديدة خلال مشواره الفني، ويعد عمرو دياب هو أول مطرب عربي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية حيث سُجل الهضبة كأول مطرب عربي يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية لأكثر مبيعات في الشرق الأوسط.

فمنذ بدايته، تم اختيار أغنية “ميال” من ضمن أفضل خمسين أغنية في العالم وتم ترجمتها إلى أكثر من 5 لغات عالمية في عام 1989، وفي عام 2014 حصل على جائزة الورلد ميوزك أورد، ومن خلالها فاز بثلاثة جوائز، وهو المطرب العربي الوحيد الذي حقق هذا، وفي نفس العام حصل على ثالث أحسن مطرب في العالم، وتوالت نجاحاته حتى هذا الوقت، وفي عام 2019 حصل على جائزة JOY Awards في السعودية.

من المتوقع أن يبدأ تصوير العمل الفني الجديد مطلع العام المقبل.