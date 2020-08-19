تراند اليوم : طارق العريان يتكلم عن علاقته بعارضه الازياء السورية

أعرب المخرج ​طارق العريان عن غضبه للحديث الدائم عن حياته الشخصية، وترك الحديث عن أعماله الفنية، وذلك بعد إنتشار أخبار عن دخوله بعلاقة عاطفية مع عارضة أزياء سورية أرمينية تدعى ​نيكول سعفان، متوعداً من يتدخل في حياته الشخصية.

وقال: “اللي هيستخدم اسمي هقاضيه بتهمة التشهير، لأن هذا أمر غير مقبول، مينفعش أتكلم في أعراض الناس بالشكل ده”.

وإعترف العريان بأنه دخل في علاقة عاطفية، مشيراً إلى أنها لم تسفر عن زواج حتى الان، لكنه يرفض الحديث عنها تماماً، الى جانب رفضه التدخل في حياته.

وعن علاقته بطليقته الفنانة السورية أصالة، أشار العريان الى أنه “ليس له علاقة على الإطلاق بما يدور الان، وأن هناك معلومات وتفاصيل مفهومة بشكل خاطئ لا يجوز الحديث عنها.

وتابع: “الطعن في الأزواج وفي العائلات والخوض في الأعراض أمر سيء للغاية، فهناك علاقة حب وزواج وعشرة تصل إلى 14 عاما بيني وبين أصالة، التي أكن لها كل الحب والإحترام والتقدير، ومهما حدث فستظل أما لأبنائي”.