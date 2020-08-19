إصابة الفنان الكويتي محمد المنيع بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - أعلن جاسم المنيع، نجل الفنان الكويتي محمد المنيع، إصابة والده بفيروس كورونا المستجد، وذلك في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام.

نجل محمد المنيع قال في منشوره : "دعواتكم لوالد الجميع إصابته في كورونا الله يشافيه ويحفظه ويحميه ويطول عمره يارب".

وأضاف: "الله يعديك منها يا تاج راسي وانت قدها يا نوخذة ان شاء الله ترجع سالم غانم ويحفظك ربي فى عينه اللي ما تنام سبحانه".

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يذكر أن محمد المنيع هو أحد مؤسسي فرقة المسرح الكويتي عام 1964، وقبلها كان عضوًا في المسرح الشعبي عام 1961.

ومن أعماله التلفزيونية، "الإبريق المكسور" و"دنيا الدنانير" و"الرحيل" و"أبلة منيرة" و"غدا تبدأ الحياة" و"علي بابا" و"الجوهرة والصياد" و"أولاد بوجاسم" و"ديوان السبيل".

محمد المنيع