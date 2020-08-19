هل تؤخر نجمة بوليوود سامانثا أكينيني الإنجاب لهذا السبب؟

رنا صلاح الدين - يبدو أن الممثلة الهندية سامانثا أكينيني Samantha Akkineni متحمسة للغاية لتقديم السيرة الذاتية الجديدة Bangalore Nagarathnamma، وبالتالي فهي ليست مستعدة للأمومة في الوقت الحالي.

ذكرت تقارير أن هذا الدور وصل إلى سامانثا بعد انسحاب العديد من الممثلات مثل أنوشكا شيتي Anushka Shetty من السباق، والآن، تشعر بسعادة غامرة تجاه هذا المشروع الفني.

وقال مصدر نقلا عن صحيفة ديكان كرونيكل، "لقد عرض مخرج الفيلم على سامانثا دور البطولة من أجل السيرة الذاتية، وقد أظهرت سامانثا إشارات إيجابية حول قبول هذا الفيلم، وبمجرد أن يقدم المخرج سرد كامل للقصة، فإنها ترغب في الانتهاء منه.

سامانثا متزوجة منذ أكثر من عامين ونصف من نجا شيطانيا وجميع معجبيها ينتظرون بفارغ الصبر معرفة متى سينجبان طفلًا.

كانت تقارير قد تحدثت عن حمل سامانثا، ولكن تبين أنها كلها كاذبة. وخلال بعض العروض الترويجية، تحدثت سامانثا عن خططها للأمومة، وقالت "أنا متزوجة وأحتاج إلى التفكير في عملي. علاوة على ذلك، نعلم جميعًا أن مهنة البطلة قصيرة جدًا. لهذا السبب قد أعمل بالتمثيل لمدة عامين أو ثلاثة أعوام.