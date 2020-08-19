نسرين طافش ترد على منتقدي إطلالتها الجريئة: خلقت حرة

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، بصورة حديثة لها ردت من خلال التعليق عليها على منتقدي ملابسها.

نسرين طافش، ظهرت في الصورة باطلالة جذابة، حيث ارتدت جامبسوت أحمر، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

نسرين، علقت على الصورة قائلة: "لا يعنيني ما تظنه بي أو تتخيله عني او تتوقعه مني خلقت حرة أفعل ما يحلو لي و أراه مناسب بكل حب شغف لطف ووعي.. فلم اخلق كي أكون عند توقعات أحد".

نسرين طافش

وأضافت: "رأيك فيني لا بعبر عني بل يعبر عنك انت مدى تقبلك للآخر مهما كان مختلفا عنك بالفكر بالشكل بالدين بالمعتقد بالميول بأسلوب الحياة هو دليل على اتزان نفسي ورقي فكري وسمو روحي.. والعكس صحيح".

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نسرين طافش

وتصدرت الفانة نشرين طافش مؤشرات البحث جوجل بعد أن شاركت جمهورها صورة من اطلالة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، ظهرت نسرين في اطلالتها ببنطلون من الجينز الضيق وبلوز بيضاء اللون كشفت فيها عن جزء كبير من بطنها مما دعى الجمهور لوصف اطلالتها بالمثيرة.

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش