لوفرين يكشف سر علاقة محمد صلاح وساديو ماني

رنا صلاح الدين - كشف النجم الكرواتي ديان لوفرين، المنتقل حديثا من فريق ليفربول إلى زينيت بطرسبورج الروسي، عن نوع العلاقة التي تربط بين زميليه السابقين في "الريدز"، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

لوفرين قال في تصريحات تلفزيونية: من الجيد أن تكون هناك منافسة بين اللاعبين وأن يكون اللاعب أفضل من زميله، أن يكون صلاح وماني في مستوى جيد هذا يخدم الفريق وهذا هو الأهم، لأن الفريق يخدم اللاعبين ويحسن مستواهم سويا، لديّ علاقة عادية مع ماني، وليست بنفس قرب محمد صلاح.

صلاح وماني

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وعن ردة فعل صلاح عند تسجيل ماني للأهداف، قال لوفرين: كان صلاح يلوم نفسه ولا يلوم ماني.

إحدى مباريات ليفربول في الموسم الماضي، كانت قد شهدت خلافا بين صلاح وماني، حيث أبدى الأخير امتعاضه أمام الكاميرات من صلاح، الذي لم يمرر الكرة عندما كان السنغالي في وضعية أفضل للتسجيل.

الخلاف بين اللاعبين أثار جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والرياضية في أوروبا والعالم، إذ انقسم المعلقون بين مدافع عن ماني ومؤيد لصلاح، في حين أكد المدرب الألماني يورجن كلوب أن المشكلة تم حلها في غرفة تبديل الملابس بعد المباراة.