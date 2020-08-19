ملكة جمال أمريكية تعتدي على عشيقها بوحشية.. صور

رنا صلاح الدين - تعرضت بريتاني نيكول بوتيت، ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية السابقة، لاتهامات من قبل السلطات الأسترالية بالاعتداء على صديقها السابق بالضرب، في مدينة سيدني.

صحيفة The Sun"" البريطانية ذكرت أن بريتاني اعتدت على عشيقها السابق بالضرب المبرح بسلسلة حديدة للكلاب، مما تسبب بجروح عميقة في ظهره.

بريتاني نيكول بوتيت

بوتيت دافعت عن نفسها أمام المحكمة وقالت إنها غير مذنبة، ولكن تم توجيه تهمة جديدة لها، تؤكد إضافة إلى الاعتداء بالضرب بسلسلة، قيامها بكسر أنف الرجل، وتم تأجيل الجلسات حتى سبتمبر المقبل.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتورط فيها بريتاني في قضية الاعتداء الجسدي، فقبل ثلاث سنوات، اتهمت بالاعتداء على صديقها ويد ماكنزي، وتسببت في أذى جسدي، لكن أسقطت التهم فيما بعد.

Advertisements

بريتاني نيكول بوتيت

ملكة جمال فرجينيا 2011 والولايات المتحدة 2012، البالغة من العمر 34 عاما، كانت قد انتقلت إلى أستراليا منذ 6 سنوات، للعمل كمستشارة ومنسقة، وشاركت في بطولات المصارعة للسيدات "Kingdom Wrestling Entertainment".

تقارير صحفية ذكرت أنه تم سحب تاج ملكة جمال الولايات المتحدة 2012 من بريتاني نيكول بوتيت بسبب تعارضها مع قواعد المسابقة، حيث تم العثور على منشور لها، عبر موقع "فيسبوك"، وهي ترتدي تاج ملكة جمال أمريكا، مع التعليق "Miss Alcoholic USA"، ملكة الولايات المتحدة الأمريكية للإدمان على الكحول.

بريتاني نيكول بوتيت