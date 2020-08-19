عمرو دياب يعود للتمثيل من خلال نتفليكس

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت شركة نتفليكس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن تعاونها مع المطرب العالمي عمرو دياب، الفنان الأفضل مبيعاً في الشرق الأوسط والحائز على ٧ جوائز "ورلد ميوزك أورد" و ٦ جوائز "أفريكان ميوزيك أورد" ، لإنتاج عمل درامي جديد من بطولته.

ونشر دياب عبر صفحته الرسمية على الإنستغرام:"سعيد جدًا بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، وأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، وقد استطعنا من خلال الموسيقى أن نبني جسورًا من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة“.

وأضاف:“الآن، وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جدًا مع نتفليكس للوصول من خلال هذا العمل الكبير إلى أكثر من ١٩٣ مليون متابع في أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد، و“صنع في مصر“ سيستمتع به العالم بأكمله“.

كما نشر حساب نتفليكس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدوينة على الإنستغرام يعلن فيها عن التعاون مع الفنان المصري:

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وقال أحمد الشرقاوي، رئيس الإنتاجات العربية الأصلية في نتفليكس "على مدار أكثر من ٣٠ عاماً من الإبداع الموسيقي و الغنائي، فقد استطاع عمرو دياب في خلال رحلته الفنية أن يصبح ايقونة لمختلف الأجيال ليس فقط على الصعيد الفني ولكن على الصعيد الثقافي ايضاً، فدائما تطلع الأجيال إلى اختيارات عمرو دياب المتجددة في حفلاته وحملاته الدعائية والموضة وغيرها، مما يجعل تأثيره قوي على الأجيال الماضية، الحالية والقادمة. ونحن على ثقة أن هذا التعاون الجديد سيجعل الجمهور في غاية السعادة ليرى عودة النجم العالمي عمرو دياب من خلال هذا العمل الدرامي."

يشار إلى أن ألبومات عمرو دياب قد تصدرت القوائم العالمية وتُرجمت العديد من أغانيه إلى عدة لغات، وتصدرت خمسة من ألبوماته قائمة أفضل عشرة أغاني في تصنيف بيلبورد العالمية، كما حصل الهضبة على جوائز عالمية عديدة خلال مشواره الفني، ويعد عمرو دياب هو أول مطرب عربي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية حيث سُجل الهضبة كأول مطرب عربي يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية لأكثر مبيعات في الشرق الأوسط.

وفي عام ٢٠١٤ حصل على جائزة الورلد ميوزك أورد، ومن خلالها فاز بثلاثة جوائز، وهي أفضل مطرب عربي وأفضل مطرب مصري وجائزة أفضل ألبوم "الليلة"وهو المطرب العربى الوحيد الذي حقق هذا، كما فاز بتصويت أفضل مطرب عربي على مستوى العالم في الحفل ذاته. وتوالت نجاحاته حتى هذا الوقت، وفي عام ٢٠١٩ حصل على جائزة JOY Awards في السعودية.