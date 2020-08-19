لن تصدق شكل الطفل زين عبيد بعد أن فقد الكثير من وزنه.. صور

رنا صلاح الدين - صدم زين عبيد، نجم برنامج "ذا فويس كيدز"، جمهوره ومحبيه وذلك بعد أن فقد الكثير من وزنه خلال الفترة الأخيرة.

ورغم فقدان زين للكثير من وزنه الذي اشتهر به طوال حلقات الموسم الأمر الذي جعل التعرف عليه صعبا في البداية إلا أن ذلك زاده وسامه أكثر وتغزل متابعيه في جماله.

زين عبيد

زين، خسر 30 كيلو جراماً من وزنه، وذلك بعد أن خضع لعملية تكميم معدة من أجل التخلص من الوزن الزائد بعد الشهرة رغم أنه لم يتخط حينها عامه الـ16.

زين عبيد

زين، كان قد شارك في الموسم الاول من البرنامج، ووصل إلى النهائيات ضمن فريق الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​.

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وكانت نانسي عجرم، من أكثر المعجبين بحدود زين حتى أنها كانت تعلق دائما عليها خلال حلقات البرنامج.

زين عبيد

زين عبيد

زين عبيد

زين عبيد