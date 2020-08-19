فن ومشاهير

لن تصدق شكل الطفل زين عبيد بعد أن فقد الكثير من وزنه.. صور

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رنا صلاح الدين - صدم زين عبيد، نجم برنامج "ذا فويس كيدز"، جمهوره ومحبيه وذلك بعد أن فقد الكثير من وزنه خلال الفترة الأخيرة.

ورغم فقدان زين للكثير من وزنه الذي اشتهر به طوال حلقات الموسم الأمر الذي جعل التعرف عليه صعبا في البداية إلا أن ذلك زاده وسامه أكثر وتغزل متابعيه في جماله.

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زين، خسر 30 كيلو جراماً من وزنه، وذلك بعد أن خضع لعملية تكميم معدة من أجل التخلص من الوزن الزائد بعد الشهرة رغم أنه لم يتخط حينها عامه الـ16.

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زين، كان قد شارك في الموسم الاول من البرنامج، ووصل إلى النهائيات ضمن فريق الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​.

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وكانت نانسي عجرم، من أكثر المعجبين بحدود زين حتى أنها كانت تعلق دائما عليها خلال حلقات البرنامج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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