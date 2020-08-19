تامر حسني يحتفل بعيد ميلاده وسط حضور كبير من جمهوره.. فيديو

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري تامر حسني، بعيد ميلاده وسط حضور عددا كبيرا من أصدقائه وجمهوره في الساحل الشمالي.

ونظم عدد من محبي تامر حسني حفل عيد الميلاد له باحضار قالبي تورته كبيرين عليهما صور لتامر حسني ورقص الجميع على نغمات أغاني تامر حسني والذي ظهر خلال الاحتفال وهو يمسك كاميرا ويلتقط صورا بنفسه للحضور.

وكان تامر حسني، قد تلقى الكثير من تهاني جمهوره والنجوم بعيد ميلاده قبل عيد ميلاده بأيام عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى انتهى الفنان تامر حسني والمطرب محمود العسيلي من تصوير كليب جديد في الساحل الشمالي خلال الساعات الماضية، من أجل طرحه خلال الأسابيع القادمة وستكون هي الأغنية الأولى من ألبوم تامر الجديد الذي انتهى من تسجيله، قبل أسبوعين من الآن.

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وكتب الملحن أحمد زعيم عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" باعتباره ملحن الأغنية: "هتسمعوا حاجة هتبسطكم جدًا إن شاء الله".