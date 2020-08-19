ابنة رجاء الجداوي تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها

رنا صلاح الدين - كشفت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، تفاصيل الأيام الأخيرة لها قبل وفاتها جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

أميرة مختار، قالت خلال تصريحات لـ برنامج "لايت شو" الذي تقدمه الإعلاميتان آية غرياني وأميرة عدلي على قناة "الحياة" إن والدتها كانت راضية وشاكرة ومتقبلة الوضع في أيامها الأخيرة، مضيفة: "ربنا بيصبر وربنا بيقوي والحمد لله على كل شئ".

وأضاقت أنها كانت حريصة على نشر الجديد أول بأول على حساب والدتها الراحلة على موقع "إنستجرام" لأن ذلك حق الجمهور ليشعر أنها لازالت وسطهم، كما أن الفنانة كانت تحرص على أن ترد على متابيعها أول بأول على الحساب ولهذا تريد أن يستمر ذلك.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، رحلت عن عالمنا في ٥ يوليو عن عمر يناهز ال ٨٥ عاما بعد صراع مع فيروس كورونا وصل إلى ٤٣ يوما داخل مستشفى العزل بأبو خليفة بالإسماعيلية.