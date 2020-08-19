شكرا لقرائتكم خبر عن وعد البحرى: لم استطع تصوير "فرحتى بيك" بسبب وزنى وأجريت عملية تكميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة وعد البحرى أثناء ظهورها فى لقاء خاص بتلفزيون الخليج 365 مع الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر بعد غيابها لفترة، أنا لم أغب عن الساحة الفنية بشكل كامل، فقد أصدرت منذ عام ألبوم "فرحتى بيك" ولم أستطع تصوير كليب بسبب زيادة وزنى ، وهذه الزيادة تعود للحمل والولادة والتربية ، فأنا أم مثل أى أم تتعرض لتلك الأمور، وقد قمت بإجراء عملية تكميم لأننى لم أستطع عمل نظام غذائى ، وقد فقدت حوالى 25 كيلو.

وأضافت "استغرق نزول وزنى مايقرب من تسعة أشهر ، وأنا الآن بكامل صحتى ورونقى وأتمتع بنفسية جيدة جدا ، فالله سبحانه وتعالى وهبنى سلام داخلى"، وعن أغنية "تجربة" قالت الأغنية من كلمات ناصر الجيل، وألحان الموسيقار الكبير محمد ضياء ، وتوزيع ياسر ماجد ، والكليب والإنتاج لشركة مزيكا عالم الفن لمحسن جابر ، والأغنية لاقت نجاحا جماهريا كبيرا، وأنا أحب هذه الأغنية ، فهى مقام حجاز كورد وبها ها جبروت ، ولأن البنات تريد بعض التشجيع فقد قمنا بتشجيعهم من خلال تلك الأغنية . واسترسلت الفنانة وعد البحرى، أنا لم أختر الأغانى ولكن الأغانى تعرض على جاهزة ، فأنا من طبعى لا أحب أن يعرض على الكلام أولا ثم يتم تلحينه فلم يعد لى خلق لمثل هذه الأمور . غنية تجربة ، الموسيقار.

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وعد البحرى فنانة سورية من أروع الأصوات على الساحة الفنية ، شاركت فى برنامج سوبر ستار 2 ووصلت للنهائيات ، وبدأت الغناء فى الرابعة من عمرها عندما أكتشفت أسرتها موهبتها مبكرا ، وغنت فى العديد من المناسبات المحلية أنذاك ، وبعدها حصلت على درجة البكالريوس فى إدارة الأعمال وتقيم حاليا فى القاهرة حيث تنشط فنيا وتحى العديد من الحفلات أهمها حفلات دار الأوبرا المصرية لمشاركتها فى مهرجان الأغنية العربية وإحياءها حفلا ضخما بمسرح سيد درويش بالإسكندرية ، كما شاركت بالإحتفالات الوطنية فى ليبيا من قبل وأحيت حفلا ضخما فى الرباط حضرته زوجة ملك المغرب فى فترات سابقة .