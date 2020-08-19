شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان السورى سلوم حداد ينفى إصابته بكورونا: شائعة مغرضة وهموم الناس أهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان السورى القدير سلوم حداد، عن استيائه من الأنباء التى ترددت مؤخرا حول إصابته بفيروس كورونا، وقيام العديد من الحسابات الوهمية عبر منصات السوشيال ميديا التى تحمل اسمه بإعلان شفائه من الإصابة بالفيروس.





ووفقا لوسائل إعلام سورية، نفى حداد، هذا الأخبار جملة وتفصيلا، مؤكدا أن حالته الصحية جيدة ولم يصب بأى أذى، وكل ما نشر حول إصابته بفيروس كورونا هى شائعات مغرضة أطلقها بعض الأشخاص، قائلا: "شائعة من واحد ابن حلال مستفقدنى"، مشيراً إلى أن الأحداث التى تشهدها بلده أكثر أهمية من حالته، داعياً الانتباه إلى القضايا الوطنية أكثر من ذلك.



وشدد سلوم، أنه لا يملك أى حسابات نهائيا عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، مؤكداً أن هذه الحسابات وهمية ومزيفة وتحمل اسمه دونما أدنى علاقة له بها، ناصحا هذه الحسابات والصفحات بضرورة الالتفات لهموم البلد والناس، منوهاً إلى أن هناك أمورا كثيرة بحاجة للاهتمام، حتى تعود سوريا إلى سابق عهدها، أفضل من ملاحقة حياة الفنانين ونشر شائعات غير صحيحة عن صحتهم. Advertisements





يذكر أن آخر أعمال الفنان سلوم حداد، شخصية "غريب" التى أداها خلال أحداث مسلسل "سوق الحرير" الذى عرض خلال موسم دراما رمضان الماضى، وهم تأليف حنان المهرجى وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا، كما شارك فى بطولة مسلسل "دانتيل" الذى سيتم عرضه عبر أحد المنصات الإلكترونية، الأحد المقبل، وهو من إخراج المثنى صبح.





كما شارك الفنان السورى القدير فى العديد من الأعمال الفنية المصرية، لعل أبرزها مشاركته فى بطولة فيلم "صرخة نملة" للفنان عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف، الذى عرض عام 2011.