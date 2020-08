شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل البريطانى بين كروس عن عمر ناهز 72 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الممثل البريطانى بين كروس الذى اشتهر بدوره فىChariots of Fire عن عمر ناهز الـ72 عاماً فجأة إثر مرض سريع، وفقا لوكيل أعماله، كما كتبت ابنته لورين على فيس بوك أنها "حزينة تمامًا" لأن "والدها الحبيب" قد مات، مؤكدة أنه كان "مريضا منذ فترة"، وفقا لشبكة bbc.





ولد بين كروس في لندن عام 1947 وكانت بدايته الكبرى في السينما عام 1977 إلى جانب شون كونوري ومايكل كاين في فيلم A Bridge Too Farمن إخراج ريتشارد اتنبورو، كما شارك في الكثير من الأعمال السينمائية والمسرحية، وبعد أداء نجاح في مسارح ويست إند مع المسرحية الغنائية "شيكاغو" اختير للمشاركة في فيلم في Chariots of Fire .

Advertisements

وكان كروس انتهى قبيل وفاته من إنجاز فيلم تشويق The Devil's Light ىوسيعرض له فيلم رومنسي درامي عبر نتفليكس في وقت لاحق هذه السنة بعنوان Last Letter from Your Lover.

ويجيد كروس اللغة الأسبانية والإيطالية و الألمانية، كما التحق في دورة لدراسة اللغة البلغارية.

وقد بدأ التمثيل وهو في سن مبكر جدًا عندما لعب دور (يسوع) في إحدى مسرحيات المدرسة الثانوية وهو يبلغ 12 عامًا فقط، وكان ذلك ضمن فعاليات إحدى المسابقات المدرسية، وعندما بلغ 15 عامًا ترك المنزل والمدرسة وعمل عدة أعمال منها: (النادل والنجار)، وقد واجه العديد من التحديات الشاقة في حياته حتى عام 1970 عندما تم قبوله في أكاديمية لندن الملكية للفنون المسرحية ( رادا )، بعد تخرجه منها شارك في العديد من المسرحيات، نال عبرها شهرة واسعة.