هل قتل إيمنيم؟.. هاشتاج RIPEminem يتصدر تويتر وحالة حزن بين عشاقه

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاش عدد كبير من محبى وعشاقى نجم الغناء الشهير إيمنيم حالة من الحزن بعد انتشار هاشتاج RIPEminem على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "تويتر"، والذى جعل الكثيرين يتوقعون أن إيمنيم البالغ من العمر 47 عاما توفى، حتى أن هذا "الهاشتاج" أصبح ترند فى دقائق معدودة، وهو الأمر الذى جعل نجم الراب الشهير يتصدر عددا كبيرا من المواقع الشهيرة.

ايمنيم يتصدر المواقع

وقد بدأت المخاوف بشأن مغنى الراب بعد أن قام أحد مستخدمى Twitter، الذى تم تعليق حسابه منذ ذلك الحين، بالتغريد: "لقد قتلت Eminem".

وفى الحقيقة أن رمز الراب الشهير مازال على قيد الحياة وبصحة جيدة، لكنه لم يمنع الهاشتاج من إثارة حالة من الفوضى والهستيريا بين معجبيه على موقع "تويتر".

يذكر أن إيمنيم هو واحد من أهم إيقونات الراب فى العالم، بدأ مسيرته الفنية فى عام 1988، واستطاع بفضل موهبته أن يخطف الأذهان نحوه، ومن أشهر الأغنيات التى قدمها " sing for the moment " و " beautiful " و " the way i am " و " lucky you " ، وغيرها.