شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ابنة رجاء الجداوى تكشف عن تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أميرة حسن مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوى عن الأيام الأخيرة لوالدتها قبل وفاتها جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وقالت أميرة خلال تصريحات إلى برنامج "لايت شو" الذي تقدمه الإعلاميتان آية غرياني وأميرة عدلي على قناة "الحياة" إن والدتها كانت راضية وشاكرة ومتقبلة الوضع فى أيامها الأخيرة، مضيفة: "ربنا بيصبر وربنا بيقوي والحمد لله على كل شىء".

وتابعت أميرة أنها حريصة على نشر الجديد أولا بأول على حساب والدتها الراحلة على موقع "إنستجرام" لأن ذلك حق الجمهور ليشعر أنها لازالت وسطهم، كما أن الفنانة كانت تحرص على أن ترد على متابيعها أولا بأول على الحساب ولهذا تريد أن يستمر ذلك.

"لايت شو" يهتم بالأخبار الفنية والمنوعات، ويعرض 3 مرات أسبوعيًا أيام الأحد والثلاثاء والخميس في تمام العاشرة مساءً، ويسلط الضوء على عالم الموضة والدراما والسينما، وكل ما يريد المشاهد معرفته عن الأخبار الفنية والكواليس وأخبار السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي.

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وقررت أميرة ابنة النجمة القديرة الراحلة رجاء الجداوى وحفيدتها روضة، الاستمرار فى نشر صورها عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، من أجل تذكير متابعيها بالدعاء لها بالرحمة.

وكانت أسرة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى شاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها على إنستجرام، بصور لها أثناء أدائها مناسك الحج فى مشعر منى بالأراضى المقدسة منذ 14 عامًا وتحديدًا فى موسم الحج لعام 2006.

ونشرت أسرة الفنانة الراحلة صورًا لها مع زوجها حارس مرمى الإسماعيلى والمنتخب الوطنى الراحل الكابتن حسن مختار، وأحفادهما، خلال ارتدائهما ملابس الإحرام وزيارة مشعر منى فى يوم التروية عام 2006.