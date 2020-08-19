بالفيديو- رانيا يوسف تمارس تمارين شاقة في "الجيم".. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو تظهر فيه وهي تمارس بعض التمارين الرياضية الشاقة داخل "الجيم".
وحاز الفيديو على إعجاب عدد كبير من جمهور ومتابعي الفنانة رانيا يوسف.
وحرص الجمهور على التعليق على الفيديو:"عاش يابطل، عاش الفورمة، برافو"
وكانت رانيا يوسف قد أعلنت عبر صفحاتها الرسمية أنها ستتوجه لعمل بلاغات ضد من يتطاول بالرد على أي منشور أو صورة تقوم بنشرها.
من ناحية أخرى شاركت "رانيا" في بطولة مسلسل "الحرامي" الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية.
مسلسل "الحرامي" 10 حلقات، بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، أحمد داش، كارولين عزمي، رنا رئيس، ومن إخراج محمد سلامة.
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