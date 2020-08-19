بعد 19 أسبوعًا بدور العرض.. هذا ما حققه فيلم "الفلوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حقق فيلم "الفلوس" إيرادات قدرها 47 مليونًا، و742 ألفًا، و504 جنيهات، وذلك بعد 19 أسبوعًا منذ طرح الفيلم بدور العرض السينمائي.

ويتنافس الفيلم مع 3 أفلام أخرى هي "لص بغداد"، "الغسالة"، "بنات ثانوي".

وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء بالعمل بقوة 25% فقط من طاقتها، بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

فيلم "الفلوس" تدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، وهو من بطولة تامر حسني، خالد الصاوي، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.