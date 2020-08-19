خاص| هل يكتب مدحت العدل مسلسل عمرو دياب مع نتفليكس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بعد 27 عامًا من آخر أفلامه "ضحك ولعب وجد وحب"، و33عامًا من مشاركته في مسلسل "آسف لا يوجد حل آخر"، كشفت شبكة نتفليكس العالمية أمس عن اتفاقها مع الفنان عمرو دياب على تقديم مسلسل درامي، وعقب الإعلان بدأ السؤال عن فريق العمل؟

الكاتب مدحت العدل الصديق المقرب للهضبة والذي كان من المقرر أن يقدم معه مسلسلًا بعنوان الشهرة"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال: "أنا علمت عن تعاقد عمرو دياب مع نتفليكس؛ لتقديم مسلسل من الأخبار الصحفية المتداولة، ولم يحدث أي تواصل بيننا بخصوصه، وأراها خطوة موفقة للغاية من الشركة المنتجة بالتعاقد مع أبرز نجم عربي، وتجربة مضمونة النجاح، وإن تم تقديمه بالشكل الذي يليق بمكانته، وتمت كتابة الشخصية التي يظهر بها بالمستوى المناسب (هيكسر الدنيا)".

ونشر الحساب الرسمي لمنصة نتفليكس عبر فيس بوك، مساء أمس منشورًا يعلن من خلاله عن عودة الهضبة عمرو دياب للدراما.

Advertisements

وكتب الحساب: "عمرو دياب الفنان الأفضل مبيعًا في الشرق الأوسط والحائز على 7 جوائز (وورلد ميوزك أورد) و6 جوائز (أفريكان ميوزيك أورد)، يعود للدراما بعد غياب 27 عامًا مع نتفليكس".

وأعلنت مجلة فارايتي الأمريكية، المجلة الأشهر في عالم الفن والترفيه حول العالم، أن نتفليكس، الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، تتعاون لأول مرة مع المطرب عمرو دياب، الفنان الأفضل مبيعًا في الشرق الأوسط والحائز على 7 جوائز "وورلد ميوزك أورد" و6 جوائز "أفريكان ميوزيك أورد"؛ لإنتاج عمل درامي جديد من بطولته.

ونشر عمرو دياب مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "سعيد جدًا بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جدًا مع نتفليكس أن نصل إلى أكثر من 193 مليون متابع في أكثر من 190 دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد (صنع في مصر)، ويستمتع به العالم بأكمله".