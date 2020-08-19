سيمون تحتفل بعودة عمرو دياب للتمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: احتفلت الفنانة سيمون، بعودة الفنان عمرو دياب للتمثيل، من خلال منصة نتفليكس. ونشرت سيمون عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورة تجمعها بالهضبة من فيلم "آيس كريم في جليم"، الذي جمعهما عام 1992. Advertisements وعلقت: "مبروك العودة للتمثيل للفنان عمرو دياب، وبالنجاح والتوفيق إن شاء الله". يذكر أن منصة "نتفليكس" أعلنت أمس الثلاثاء، تعاقدها مع النجم عمرو دياب في عمل فني درامي خلال الفترة المقبلة، وبهذا العمل يعود الهضبة للدراما بعد غياب 27 عاما.

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