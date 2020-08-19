تعرف على إيرادات فيلم "الغسالة" بعد 3 أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بعد 3 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي، حقق فيلم "الغسالة" إيرادات قدرها 10 ملايين 710 ألف 203 جنيه.

ويتنافس الفيلم مع عدد من الأفلام التي عرضت قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، وهي "الفلوس"، "لص بغداد"، "بنات ثانوي".

وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء بالعمل بقوة 25% فقط من طاقتها.

فيلم "الغسالة" تدور أحداثه في إطار خيال علمي كوميدي، وهو من بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي، محمد سلام، شيرين رضا، بيومي فؤاد، ومن تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد.