يارا تدعم بيروت: "ضحكة ما بتموت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
وجهت الفنانة اللبنانية يارا، رسالة دعم لمدينة بيروت، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.
وظهرت يارا في الصورة وخلفها العلم اللبناني، وعلقت: "ما يهمك يا بيروت، يا ضحكة ما بتموت، غيمي ورح تقطع، شمك رح تطلع، واضوي البيوت".
وتابعت: "يارب تحمينا وتحمي بلدنا وكل الأوطان، يارب احمي لبناننا".
وكان انفجارا ضخما وقع في مرفأ بيروت، منذ أسابيع، أدى لإصابة ومقتل المئات، كما دمرت مئات المنازل والواجهات، لتشهد العاصمة بعدها احتجاجات واسعة أدت لاستقالة الحكومة اللبنانية.
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