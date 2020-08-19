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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
ردت المذيعة مي حلمي، عبر خاصية الإستوري بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، على سؤال وجهه أحد متابعيها قائلا: "ليه ما مسحتيش صورك مع رشاد".
واكتفت "مي" بالرد على السؤال قائلة: "وأمسحها ليه".
يذكر أن مي حلمي انفصلت مؤخرا عن زوجها المطرب محمد رشاد، حسب تأكيد الأخير، فيما قالت مي إنه لم يتم إخطارها رسميا، وربط البعض تبرع مي قبل أيام بفساتين الزفاف وطلاقها، لكنها نفت الأمر، كما أكد رشاد في رده على تعليقات الجمهور بعدم علمها بالطلاق، مؤكدا أن الطلاق وقع للمرة الثالثة بعلمها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الطلاق..مي حلمي تكشف سبب عدم حذف صورها مع محمد رشاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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