بعد 10 سنوات.. عمل فني جديد يجمع بين أحمد الفيشاوي ونيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة لها برفقة الفنان أحمد الفيشاوي، وذلك عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

أعنلت نيللي عبر خاصية "ستوري" على "انستجرام"، عن عمل فني جديد يجمعهما بالفيشاوي،

وعلقت عليها "قريباً".

كانت آخر الأاعمال السينمائية التي جمعت بين نيللي والفيشاوي من خلال فيلم "678"، الذي عرض عام 2010، وشاركهما البطولة"بشرى، ناهد السباعي، ماجد الكدواني،

باسم سمرة:، ومن تأليف وإخراج:محمد دياب.

يذكر ان آخر الأأعمال الفنية لـ نيللي من خلال مسلسل "بـ100 وش"، التي شاركت به في الدراما الرمضانية الماضية، وشاركها البطولة "آسر ياسين، إسلام إبراهيم، علا رشدي، زينب غريب، مصطفى درويش"، ومن تأليف:أحمد وائل، إخراج:كاملة أبو ذكري.