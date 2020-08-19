ابنة رجاء الجداوي تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة الراحلة

كشفت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي عن الأيام الأخيرة لها قبل وفاتها جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

قالت أميرة مختار خلال تصريحات إلى برنامج "لايت شو" الذي تقدمه الإعلاميتان آية غرياني وأميرة عدلي على قناة "الحياة" إن والدتها كانت راضية وشاكرة ومتقبلة الوضع في

أيامها الأخيرة، مضيفة: "ربنا بيصبر وربنا بيقوي والحمد لله على كل شئ".تابعت أميرة أنها حريصة على نشر الجديد أول بأول على حساب والدتها الراحلة على موقع "إنستجرام لأن ذلك حق الجمهور ليشعر أنها لازالت وسطهم، كما أن الفنانة كانت تحرص على أن ترد على متابيعها أول بأول على الحساب ولهذا تريد أن يستمر ذلك."لايت شو" يهتم بالأخبار الفنية والمنوعات، ويعرض 3 مرات أسبوعيًا أيام الأحد والثلاثاء والخميس في تمام العاشرة مساءً، ويسلط الضوء على عالم الموضة والدراما والسينما، وكل ما يريد المشاهد معرفته عن الأخبار الفنية والكواليس وأخبار السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي.