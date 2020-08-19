برومو أغنية "أماكن السهر" لعمرو دياب يتصدر يوتيوب

سجل الهضبة عمرو دياب بالبرومو الغنائي لـ"أماكن السهر"، على أكثر من 140 ألف مشاهدة، وذلك خلال أقل من 24 ساعة على طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
حصل البرومو على المركز الثاني في قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب"، بالإضافة إلى حصوله على اهتمام عدد كبير من محبيه ومتابعيهعبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، حيث أبدوا إعجابهم باللون الجديد للأغنية والصور الدعائية لها.
الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:أسامة الهندي، ويقول مطلعها"فى أماكن السهر أنا قمرى طلعِ وإتشَهر
والناس يقلقوا لو ظَهر بيغطى على الحلوين"
يذكر ان دياب يعيش حالة من النشاط الفني في صيف 2020، بدايةً من طرحه لكليب أغنية "يابلدنا ياحلوة"، خلال شهر يوليو الماضي، والذي حصل على أكثر من 30 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:تامر حسين، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:طارق مدكور، والكليب من إخراج:طارق العريان.
بالإضافة إلى أغنية "مالك غيران" التي حصدت أكثر من مليون مشاهدة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك" .
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