زينة مكي حديث السوشيال ميديا بعد تقدم نبيل خوري لخطبتها بطريقة رومانسية

زينة مكي ممثلة ومخرجة لبنانية، كشفت أن الملحن نبيل خوري طلبها للزواج بصورة مفاجئة، أثناء إجرائها تمارينها الرياضية في النادي.

زينة مكي التي لديها أدوار فنية في أكثر من 10 أفلام قصيرة، قامت بنشر مقطع فيديو من اللحظة الاستثنائية التي عاشتها، برغم الأوقات الصعبة التي تمرّ بها جميع اللبنانيين، معلقة عليها:" رغم كل ما نمرّ به وبلدنا، ورغم كل الحزن الموجود في قلبي وقلبه، نبيل هو السبب

يدفعني إلى الوقوف يومياً".

ولدت الفنانة زينة مكي في الرابع من أبريل 1990، فى الكويت،وعادت إلى لبنان عند بلوغها 18، استطاعت الشابة اللبنانية درست كتابة السيناريو والإخراج في "جامعة سيدة اللويزة"، ولديها أدوار فنية في أكثر من 10 أفلام قصيرة.

جسدت زينة مكي دور البطولة في فيلم طويل بعنوان "حبة لولو"،وحصلت على جائزة أفضل فيلم

وثائقي قصير في "مهرجان موناكو" 2012 عن فيلم "انحنى دون أن ينكسر".

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وتألقت الفتاة في دور البطولة في مسلسل درب الياسمين إلى جانب الممثل باسم مغنية، والذي عُرض في رمضان 2015، ولعبت دور يمنى، في مسلسل ما فيي 2019.

وعلى حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام، قالت مكي:"بنُص زعلي وبنُص تعصيبي، وبنُص تمريني اليوم بيقللي: بدِّك تصيري مرتي؟"، مضيفة: "أنا التي لم أتخيّل أنني قد أقدم على هذه الخطوة في حياتي، حتى دخل هو على حياتي. نعم، أكيد نعم".

وتابعت:" انتَ اللي خلّيتني اسمع الموسيقى بشكل أحلى".