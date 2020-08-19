آخر تحديث: 19 - أغسطس - 2020 1:31 مساءً
موجة الانفجار المدمر في مرفأ بيروت
يحاول اللبنانيون بقدر إمكانياتهم مساعدة مواطنيهم المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت الذي هز العاصمة اللبنانية وخلف أضرارا جسيمة وبالغة، حيث أودى الانفجار بحياة أكثر من 170 شخص وأوقع وآلاف الجرحى والمفقودين، وأدى إلى تدمير العاصمة.
وتضررت عشرات الآلاف من المنازل وتشرد أصحابها تماما، وعقب الانفجار هب المجتمع اللبناني بكافة شرائحه لإقامة المبادرات وتقديم المساعدات كل بحسب خبرته ومقدرته، فمنهم من جمع مساعدات غذائية وطبية، ومنهم من ساهم برفع الركام عن الشوراع، أو تنظيف المنازل. مبادرات أخرى تطوعت للطبخ يوميا من أجل المتطوعين في تنظيف الشوارع ولأجل الأهالي، ومنهم من تطوع لتقديم الزجاج أو تقديم الخشب والأبواب لترميم المنازل، ومن جهة أخرى قام الفنانون بإنشاء مبادرات مساعدة لأهالي المتضررين، وتأمين عمليات تجميلية لمن تعرض وجهه لضرر نتيجة الحروق وغيرها.
وقامت الرسامة اللبنانية فاطمة ضيا، برسم لوحة تحمل عنوان “الملائكة الصاعدة” تجسد ضحايا انفجار بيروت، حيث نشرتها على صفحتها الشخصية على انستغرام ولاقت قدراً كبيراً من الانتشار تخطى حدود لبنان.
وقالت فاطمة صاحبة العمل الفني أن لوحة “الملائكة الصاعدة” كانت بمثابة نوع من أنواع التعبير عن المشاعر التي انتابتها جرّاء هذا الحادث الأليم.
وبعد الصدى الكبير الذي حققته اللوحة، قررت فاطمة، وعبر مقطع فيديو بثته على حسابها الشخصي، بيع هذا العمل في المزاد العلني لمساعدة أكبر عدد ممكن من المتضررين جراء هذا الإنفجار.
وسيكون موعد المزاد، في 30 آب الجاري منتصف الليل (بتوقيت بيروت)، ووصلت المزايدة على اللوحة إلى مبلغ 43 ألف دولار حتى الآن، وستتبرع فاطمة ضيا بنسبة 100% من المبلغ للأشخاص الذين فقدوا منازلهم وتأثروا بهذه المأساة، خاصةً أولئك الذين لديهم موارد محدودة.
يذكر أن الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت في الـ4 من آب، تسبب بتشرد حوالي 300 ألف شخص بسبب تضرر منازلهم التي أصبحت غير صالحة للسكن.
كانت هذه تفاصيل خبر لوحة “الملائكة الصاعدة” في المزاد علني..43 ألف دولار حتى الآن وريعها يعود لضحايا انفجار مرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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