مايا دياب تثير الجدل: “بعد هالإستلشاء فينا اشتقنا للاغتيالات”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 19 - أغسطس - 2020 11:18 صباحًا

منذ وقوع الانفجار في مرفأ بيروت الثلاثاء 4 آب، اندفعت مايا دياب للمبادرة في تقديم المساعدات. وكانت من الفنانين الذين أثروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحث الناس على المساعدة.

وعقب الانفجار بدت دياب ممتعضة جداً من الطبقة السياسية التي اتهمتها بالمباشر بأنها المسؤولة الأساسية على ما وصلنا إليه اليوم.

وأثارت النجمة اللبنانية مايا دياب جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتبارها أن الحل الوحيد للتخلص من الطبقة السياسية في لبنان هو عودة الاغتيالات.

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وقالت مايا في تغريدة عبر صفحتها في موقع “تويتر”: “بعد هالعناد والتمسك بمناصبكم والإهمال والاستلشاء فينا اشتقنا للاغتيالات”.

وأضافت: “اغتالوا بعض واحد واحد تتخلصوا لأنه بغير ذلك لن ترحلوا ونحن نريد ذكركم مؤبد”.

وفي وقت سابق، أطلقت النجمة اللبنانية عبر حسابها على “إنستغرام”، حملة إنسانية بغرض المساعدة في إجراء عمليات ترميم لوجوه الأطفال الذين أصيبوا من جراء الانفجار.

وأعلنت مايا أنه بعد النكبة التي أصابت العاصمة بيروت وتركت أثرها على وجوه الأطفال، أرادت أن تطلق هذه المبادرة الإنسانية، لتتمكن قدر المستطاع من أن تعيد من جديد رسم البسمة على وجوه أطفال أبرياء لا علاقة لهم بما يحصل في لبنان وذلك من أجل أن يعيشوا حياتهم بسلام من جديد.