زينة مكي ونبيل خوري.. رومانسية في "الجيم"

نشرت الفنانة اللبنانية زينة مكي، فيديو عبر حسابها بتطبيق "أنستقرام"، يجمعها بالملحن نبيل خوري داخل "الجيم"، يوثق لحظة تقديمه خاتم الخطوبة بشكل مفاجئ.

الفنانة زينة مكي، عبرت عن سعادتها البالغة بالخطوة، واصفة إياها بـ"المجنونة"، وبأنها لم تكن تتوقعها على الإطلاق.

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وكتبت زينة مكي عبر "أنستقرام": "رغم كل شي عم يمرق فيه بلدنا و نحنا.. ورغم كل الزعل يللي بقلبي وبقلبو.. نبيل هو السبب يللي عم بيخلّيني أقف على رجلي كل يوم، بنُص زعلي وبنُص تعصيبي .. وبنُص تمريني اليوم، بيقللي : بدِّك تصيري مراتي؟ أنا يللي بحياتي ما تخيّلت أعمل هيك خطوة.. الا بس فات هّو عحياتي..ايه .. أكيد ايه فكرة.. انتَ يللي خلّيتني أسمع الموسيقى أحلى".

وحسب مجلة "سيدتي"، تستعد زينة مكي لعرض مسلسل "دانتيل" عبر منصة "شاهد"، من بطولة: سيرين عبد النور ومحمود نصر وعدد كبير من نجوم الدراما في لبنان وسوريا، أما نبيل خوري فهو صاحب لحن أغنية "قلبي يا قلبي" التي أصدرتها الفنانة نانسي عجرم قبل شهور.



