مسلحون يحتجزون مئات الرهائن في نيجيريا المزيد

أفادت مصادر محلية، اليوم الأربعاء، مئات الرهائن على يد مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي. في بلدة شرقي نيجيريا.

وقال سكان محليون إن عناصر "داعش في غرب أفريقيا" (ISWAP)، اجتاحوا مساء الثلاثاء، منطقة كوكاوا في منطقة بحيرة تشاد.

ووفق المصادر ذاتها، احتجز المسلحون مئات من الأشخاص الذين عادوا لتوهم إلى بلدتهم بعد أن أمضوا عامين في مخيم للنازحين.