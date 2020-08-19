شكرا لقرائتكم خبر عن حلقات مجمعة لـ"قوت القلوب" على "الحياة".. وإعلان موعد الجزء الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ قناة "الحياة" عرض الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب" على شاشتها بداية من يوم السبت الموافق 5 سبتمبر، حيث يذاع فى تمام الساعة التاسعة مساءً، كما تعرض "الحياة" بداية من يوم الأحد المقبل 23 أغسطس حتى الجمعة 4 سبتمبر حلقات مجمعة من الجزء الأول للمسلسل.

مسلسل "قوت القلوب" من بطولة ماجدة زكي وخالد زكي وسهر الصايغ ورانيا فريد شوقي ومحمد أنور وإسلام جمال وعمرو صحصاح ونورهان ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد الحناوي، ومن إخراج مجدي أبو عميرة.

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تدور أحداث المسلسل حول قوت التي تقوم بدورها الفنانة ماجدة زكي وتعمل مدرسة وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل مع أبنائها في اطار اجتماعي عائلي.

كما أعلن الفنان محمد أنور عن عرض الجزء الثانى من مسلسل "قوت القلوب" بطولة النجمة القديرة ماجدة زكى، وذلك يوم 5 سبتمبر المقبل على شاشة قناة الحياة، حيث عرض الجزء الأول منه قبل شهر رمضان الماضى، محققا نجاحاً كبيراً، من إنتاج شركة سينرجى.