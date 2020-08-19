شكرا لقرائتكم خبر عن مات ديمون فى أحدث ظهور له مع زوجته قبل العودة للعمل فى فيلمه الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم مات ديمون يستعد للعودة للعمل من خلال الاستمتاع ببعض الوقت مع زوجته الأرجنتينية وفقاً لما جاء على موقع ديلى ميل الشهير خلال تقرير نشره الموقع، وأكد خلاله أن ديمون الذى يستعد لاستئناف تصوير فيلم "The Last Duel" بات متأكد من وجوب الخروج مع زوجته لفترة طويلة على البحر قبل أيام من بدء العمل الجاد التي تنويه هوليود في ظل جائحة كورونا.



مات ديمون

من ناحية أخرى حرص الممثل مات ديمون على الاستمتاع بوقته وأخذ هدنة من قيود الحجر الذاتى الذى يفرضه على نفسه وعائلته كوقاية من فيروس كورونا، حيث ظهر مؤخراً خلال تقرير نشره موقع ديلي ميل أثناء نزهة في ماليبو، وبدا عليه الاستمتاع بوقته هناك في مياه البحر.



مات ديمون

وأضاف التقرير أن ديمون الذى يستعد لإتمام عامه الـ50 فى أكتوبر المقبل، بدا خلال الصور بلياقته البدنية المميزة الذى اعتاد عليها النجم الشهير، والذى استهل عام 2020 بنجاح فيلم فورد وفيراري حيث شارك خلاله البطولة مع الممثل كريستيان بيل ونجحا الثنائي في تحقيق اشادات واسعة وايرادات كبيرة.

وكان صرح النجم الشهير فى نهاية شهر مايو من العام الجاري بخصوص اصابة ابنته بفيروس كورونا، حين كشف عن كواليس إصابتها بالفيروس، وأكد أنها كانت تتواجد بعيداً عنهم وتحديداً في نيويورك من أجل دراستها الجامعية، وهو ما أثر عليها لتصاب بالفيروس التاجي الذى يثير الذعر في العالم، مما تطلب خضوعها للحجر مع زملائها الذين عاشوا معها في نفس الغرفة وأصيبوا جميعاً بالفيروس.