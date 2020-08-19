إليسا تودع"روتانا": "كانفصال الابنة عن والدها"

"كانفصال الابنة عن منزل والدها لبناء منزلها الخاص ولتستقل بحياتها الخاصة"، هكذا وصفت الفنانة اللبنانية إليسا، مغادرتها شركة روتانا للإنتاج السينمائي.

قرار الفنانة إليسا النهائي بمغادرة روتانا، لاقى ردود فعل صادمة بين جمهورها، بعدما فوجئوا برسالة الوداع مرفقة بنسخ الألبوم الأخير لها "صاحبة رأي"، بعد طرحه في المتاجر بدبي.

وتداول متابعو شبكات التواصل الاجتماعي صورا من غلاف ألبوم "صاحبة رأي"، مرفقة بالغلاف رسالة وداع إلى شركة "روتانا"، وقالت إن ألبومها هو الأخير مع الشركة.





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وقالت إليسا في رسالتها على الألبوم، إنها "قررت القيام بعملها والاستثمار في الأمل، وإطلاق الألبوم رغم الأحداث غير العادية في 2020، ورغم التحديات والأحداث التي يمر بها لبنان، ولكي تثبت أن لبنان مصدرا للسعادة والسلام للعالم".

كانت المطربة اللبنانية إليسا، هاجمت النخبة السياسية الحاكمة في لبنان، ووجهت رسالة شديدة اللهجة للرئيس ميشال عون، على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

وصبت إليسا جام غضبها على الرئيس عون، من خلال حسابها الشخصي على "تويتر"، قائلة: "يعني الحيوان عندو حس أكتر منك، الله يستر لبنان هالمرة مش بس بيروت.. الله لا يسامحك يا ميشال عون".

الفنانة إليسا تنتمي سياسيا لحزب "القوات اللبنانية" الذي يعتبر منافسا أساسيا لحزب الرئيس عون "التيار الوطني الحر".