إقالة الناطق باسم الخارجية السودانية من منصبه المزيد

الخليج 365الأربعاء 2020/8/19 12:17 م بتوقيت أبوظبي
أقالت السلطات السودانية، اليوم الأربعاء، حيدر بدوي صادق من منصبه كمتحدث رسمي باسم وزارة الخارجية، غداة تصريحاته بشأن السلام مع إسرائيل.
وبحسب مصادر إعلامية، فقد تم إقالة الناطق باسم الخارجية السودانية من منصبه وتكليفه بالعمل في دائرة أخرى.
جاء ذلك غداة تصريحات تلفزيونية لصادق قال فيها إن "بلاده تعتزم قيادة اتصالات مع الجانب الإسرائيلي لتوقيع اتفاق سلام"، مضيفا أنه "لا ينفي وجود اتصالات حالية بين الخرطوم وتل أبيب".
وشدد على أن "السودان وإسرائيل سيجنيان الفائدة بتطبيع علاقاتهما الثنائية"، موضحا أن "السودان سيستفيد من التقنيات الزراعية والصناعية، أما إسرائيل فستكسب الانفتاح على العالم العربي".
وجمع لقاء بين رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة الأوغندية كمبالا قبل أشهر.
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