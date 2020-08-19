بيروت تجمع سهام الشعشاع، جهاد عقل وأنجي شيا في “يا ريت”

اجتمعت الشاعرة سهام الشعشاع مع الملحن جهاد عقل والفنانة إنجي شيا، ليعبّروا عن انكسارات واوجاع بلدانهم التي قدر لها ان تظل تحت مطرقة الظلم والقهر والاستبداد، وايضاً ليعبّروا عن حزنهم الشديد بعد الكارثة التي أصابت لبنان جراء الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت وأسفر عن وقوع آلاف الشحايا.

واختارت الشعشاع وعقل وشيا أن يقدموا أغنية بعنوان “يا ريت” كلمات وإلقاء سهام الشعشاع، ألحان جهاد عقل وغناء أنجي شيا.

وانسجامًا مع قناعاتها ومواقفها الوطنية الداعمة لارادة الشعوب في التغيير والوصول الى الحرية كتبت الشاعرة السورية الاصل، اللبنانية الجنسية، سهام الشعشاع نصها معبرة عن تعاطفها مع بلدها واهلها وناسها في سوريا، ومعربة عن وجعها على المدينة الاحب إلى قلبها بيروت، حيث نجح الملحن وعازف الكمان الاشهر في الوطن العربي جهاد عقل في قراءة ما بين سطور العمل للخروج بثنائية شعرية غنائية حيث اتحد القاء الشاعرة بصوت الفنانة الشابة أنجي شيا التي جاء صوتها كصلاة استغاثة ورسالة أمل من أجل مستقبل افضل للبنان وبيروت الجريحة، وكانت أغنية “ياريت” التي تبدأ الشعشاع بإلقاء الشعر في البداية وتقول: “وحياة عمر الشام وترابا/وحياة حزنا واسود تيابا/وحياة شو عاشت قهر وهموم/وشو عض ناب الهم أعصابا/وبحق شو مر بسماها غيوم/وبحق اهلي اللي ورا بوابا/ضاق الفضا لما وجع بيروت/عرش تيكسر ظهر احبابا/ياريت لو برجع بعمر الكون/تا رد كل شي بالغدر صابا”.

في المقطع الثاني تبدأ انجي شيا بالغناء وتقول: “ياريت يا بيروت لو فيي/امسح دمع عينك بايديي/وياريت فيي رمم جروحك/اسهر ع ضفة حزنك شويي/وقلك خلص قومي على رمادك/نحنا بلاكي وجوه منسية/قومي تنقدر نوقف من جديد/رشي عطشنا بمي حرية”.