شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور لإنهاء الشائعات.. شاهد 10 صور لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب من جديد بعد فترة غياب عن السوشيال ميديا مع زوجها الفنان حسام حبيب، وظهرت شيرين بوزن زائد واضح عليها، ويعد هذا الظهور الأول للزوجين بعد شائعات مشاجرتهما التى خرجت قبل شهرين، كما عبر المدونين عن اشتياقهم الشديد لها ولصوتها، وفى هذا التقرير نوضح 10 صور مختلفة جمعت الزوجين شيرين وحسام حبيب.



شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

كانت حرصت النجمة شيرين عبد الوهاب على مؤازرة النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم التى أصيبت خلال تفجيرات بيروت، حيث أجرت عملية جراحية لمدة 6 ساعات، وكتبت شيرين عبر حسابها بموقع تويتر: "ألف سلامة عليكى يا نادين يا حبيبتى، ونطمن عليكى وعلى كل فنانين بلدنا التانى الغالى علينا أوى لبنان".

من ناحية أخرى أعربت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن استعدادها للتعاون مع الملحن محمود الخيامى خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما أكد الأخير تضامنه ودعمه لها.

وقال الملحن محمود الخيامى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "كنت بتفرج على برنامج تخاريف للصديقة وفاء الكيلانى وكانت مستضيفة الغالية شيرين عبد الوهاب.. كانت بتسألها وفاء مين من الملحنين تاخديه معاكى فى الميكروباص وقالت مش حاسة إن فيه ملحن واخد شيرين هدف وبيشتغل ومركز عشانها!.. أنا مش معاكى يا شيرى.. إنتى بس تشاورى وأول الناس الخيامى".





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