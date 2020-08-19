شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة عرض "الاختيار" بالخليج بعد نجاحه الكبير فى رمضان الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إحدى قنوات الخليج إعادة عرض مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، والذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه فى شهر رمضان الماضى، وتصدر نسب المشاهدة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، حيث من المقرر عرض المسلسل بدءا من 25 أغسطس الجارى.





مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

وتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.