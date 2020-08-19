بعد 4 أيام.. "بالبنط العريض" تقترب من 4 ملايين مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
بعد 4 أيام من طرحها على قناته الرسمية بموقع يوتيوب، اقتربت عدد مشاهدات أغنية "بالبنط العريض" للفنان الإماراتي حسين الجسمي من 4 ملايين مشاهدة.
الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع توما.
وكان اسم حسين الجسمي قد أصبح "تريند" رقم 1 بموقع يوتيوب، بعد ساعات من طرح الأغنية.
من ناحية أخرى، طرح حسين الجسمي بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك أغنية "أهواك للموت"، وهي من ألحانه وتوزيع وليد فايد.
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