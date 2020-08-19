شيرين عبدالوهاب تهنئ الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد آل سعود، والذي احتفل أمس بعيد ميلاده.

وكتبت: "الأخ الغالي سمو الأمير عبدالرحمن، كل سنة وإنت طيب وبخير، ربنا يحفظك لأحبابك وعقبال العمر كله بصحة وعافية".

الأمير عبدالرحمن بن مساعد، من كبار شعراء السعودية، وغنى من أشعاره عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي، أبرزهم أصالة نصري، آمال ماهر، محمد عبده، عبادي الجوهر، حسين الجسمي، وآخرون.