إيلي صعب يخرج عن صمته..هذا الدمار الذي لحق بمنزله ومشغله

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - منذ 24 دقيقة

آخر تحديث: 19 - أغسطس - 2020 10:50 صباحًا

كشف المصمم اللبناني إيلي صعب لوكالة “رويترز” عن تفاصيل إصابة ابنه وتعرّض مشغله ومنزله لأضرار جسيمة جراء الانفجار الكارثي الذي هز مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس/آب.

إيلي صعب بوفقة ابنه إيلي صعب جونيور، مدير العلامة

“رأيت ابني مغطّى بالدماء، ولم أتمكن من تصديق ذلك. ثم قلت حسناً، هو مصاب لكنه بخير، فإصابته تقتصر على جروح سطحية طالت رأسه وذراعيه”.. هكذا يتذكّر صعب الدقائق التي تلت الانفجار، هو الذي كان في مشغله بوسط بيروت برفقة ابنه وفريق عمله المؤلف من 200 شخص. ولحسن الحظ فإن الأضرار اقتصرت في المشغل على الماديّات.

آثار الانفجار في مشغل صعب

يقع منزل صعب في منطقة الجميزة التراثية، وهو يبعد مئات الأمتار عن موقع الانفجار، مما يفسّر الأضرار الجسيمة التي لحقت به. وقال المصمم في هذا المجال مستذكراً الحرب اللبنانيّة: “كانت الرائحة نفسها، والغبار نفسه، والزجاج المكسور. بصراحة لم نكن نريد أن نسترجع ذلك ولم يكن ضرورياً.. هذه نكسة كبيرة ولكن علينا أن نكون مثل بيروت التي في كل مرة تذهل نفسها والعالم وتعود أفضل مما كانت”.

مشغل إيلي صعب Advertisements

وكان صعب أطلق علامته الخاصة من بيروت في العام 1982 وانطلق منها إلى العالم. ويُتوقع أن يعاود فريق عمله العمل في مشغله خلال هذا الأسبوع، أما منزله فيحتاج ترميمه إلى المزيد من الوقت.

منزل صعب في منطقة الجميزة كما بدا بعد الانفجار

“علينا أن نمضي قدماً، فنحن كلبنانيين لم نتعوّد على الاستسلام. هناك جزء قابل لإعادة التأهيل ولكن الخسارة الكبيرة هي خسارتنا للناس الذين لا نستطيع إعادتهم”.. بهذه العبارات اختتم صعب حديثه مع وكالة “رويترز”، كاشفاً عن شعور بالمرارة وباعثاً برسالة أمل حيث أكد المضيّ في التحضيرات لمجموعته الجديدة من الأزياء التي سيتمّ إطلاقها الشهر المقبل.

أعمال التنظيف والترميم بدأت في منزل صعب الواقع في منطقة الجميزة التراثية

أضرار لحقت بمنزل صعب

أضرار كبيرة