وفاة الممثل بن كروس أحد أبطال “كريوتس أوف فاير” عن 72 عاما

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الممثل البريطاني بن كروس
توفي الممثل البريطاني بن كروس الذي اشتهر بدوره في “تشريوتس أوف فاير” الثلاثاء عن 72 عاما على ، حسب ما أفاد وكيل أعماله.
وقال وكيل أعمال الفنان الراحل في لوس أنجلوس لوكالة الأنباء الفرنسية: “رحل كروس فجأة إثر مرض سريع”.
ولد بن كروس في لندن وكانت بدايته الكبرى في السينما عام 1977 إلى جانب شون كونوري ومايكل كاين في فيلم “إيه بريدج تو فار” من إخراج ريتشارد أتينبورو، وكان قبل ذلك ممثلا مسرحيا مخضرما.
وبعد أداء نجاح في مسارح ويست أند مع المسرحية الغنائية “شيكاغو”، اختير للمشاركة في فيلم “تشريوتس أوف فاير”.
وقد حصد الفيلم 4 جوائز أوسكار من بينها أفضل فيلم وأفضل موسيقى تصويرية.
واستمر بالعمل في المسرح والتلفزيون والسينما وأدى دور ساريك في “ستار تريك”.
وكان كروس انتهى قبيل وفاته من إنجاز الفيلم التشويقي “ذي ديفلز لايت” وسيعرض له فيلم رومانسي درامي عبر شبكة “نتفليكس” في وقت لاحق هذه السنة بعنوان “لاست ليتر فروم يور لافر”.
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