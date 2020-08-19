بعد 27 عاما..عمرو دياب يعود للتمثيل عبر منصة نتفليكس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - أغسطس - 2020 9:44 صباحًا

كشفت منصة نتفليكس عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانها عن عودة الفنان عمرو دياب إلى التمثيل في مسلسل تلفزيوني عبر منصتها.

وتفاعل الجمهور الكبير لـ”الهضبة” مع الخبر فور نشره، حيث إن عودة دياب للتمثيل تأتي بعد انقطاع دام أكثر من 27 عاماً، حيث كانت آخر تجربة تمثيلية له من خلال فيلم “ضحك ولعب وحد وحب” عام 1993 مع الفنانة يسرا والفنان عمر الشريف.

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من جانبه، عبر عمرو دياب عن تحمسه للتجربة والعودة للتمثيل وقال عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل: “سعيد جدا بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين أن الفن لغة عالمية وقد استعطعنا من خلال الموسيقى أن نبني جسوراً من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة”.

وأضاف: “متحمس جدا مع نتفليكس أن نصل من خلال هذا العمل الدرامي إلى أكثر من 193 مليون متابع في أكثر من 190 دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد صنع في مصر يستمتع به العالم بأكمله”.

وأعلن عمرو دياب أكثر من مرة خلال السنوات الماضية عن عودته للتثميل مرة من خلال مسلسل يحكي قصة كفاحه ومرة أخرى من خلال فيلم سينمائي، لكن أيا من العملين لم يبصر النور.