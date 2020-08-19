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باريس سان جرمان يبلغ نهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

باريس سان جيرمان يتأهل للدور النهائي من

تمكن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغه الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد أن حقق فوزا كبيرا على منافسه فريق لايبزيغ الألماني .

أحرز أنخيل دي ماريا هدفا، وصنع هدفين آخرين، ليقود باريس سان جرمان للفوز 3-صفر على رازن بال شبورت لايبزيغ، الثلاثاء، وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه.

ويلعب سان جرمان في النهائي يوم الأحد باستاد “دا لوز” في لشبونة ضد الفائز من مواجهة بايرن ميونيخ وأولمبيك ليون، غدا الأربعاء.

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وانتزع بطل فرنسا، الذي سدد مرتين في إطار المرمى في الشوط الأول، التقدم في الدقيقة 13 عندما أرسل دي ماريا، العائد من الإيقاف، تمريرة من ركلة حرة حولها ماركينيوس بضربة رأس داخل المرمى.

وهز دي ماريا الشباك بعدما أخطأ بيتر جولاتشي حارس لايبزيغ في تمرير الكرة، لتصل بعد ذلك إلى ، الذي هيأها بكعب القدم إلى زميله الأرجنتيني ليضعها في المرمى.

وضمن سان جرمان، الذي لم يبلغ أي نهائي قاري منذ 1997 عندما خسر أمام في نهائي كأس أبطال الكؤوس، مكانه في النهائي عندما حول خوان بيرنات تمريرة دي ماريا العرضية بضربة رأس في الشباك، في الدقيقة 56.

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