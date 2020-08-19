تراند اليوم : إعلامية شهيرة تتبرع بفستان زفافها.. هل للأمر علاقة بطلاقها؟

أهدت الإعلامية مي حلمي، طليقة المطرب المصري محمد رشاد، فستان زفافها لأحد العرائس، الأمر الذي أثار تساؤلاً حول ما إذا كان لذلك علاقة بانفصالهما مؤخرًا.

كانت حلمي دشنت مسابقة للتبرع بفستان زفافها، كاتبة: “أنا لبست بدل الفستان أربعة أية المشكلة أما أهدي حد فستان من ٤ ويا ريت كلنا نعمل كده مدام مش هنلبسه تاني”، الأمر الذي فسره كثيرون وقتعا بوجود مشاكل بينها وبين رشاد، وهو ما أكداه بإعلانهما انفصالهما منذ أيام.

وقالت حلمي لبرنامج “et بالعربي” إنه لا صحة لحقيقة هذه الأخبار، وإنها كانت أعلنت عن المسابقة قبل أيام عديدة من انتشار هذه الشائعات. وأشارت إلى أنه شاركها في المباردة عدد من النجوم والدكاترة وخبراء الأزياء والتجميل لإسعاد العرائس.

Advertisements

وكان رشاد أكد انفصاله عن مي حلمي بعدما لاحظ متابعوهما حذف الزوج لكل الصور التي تجمعه بزوجته من حسابه على “إنستجرام” وإلغاء متابعته لها، في حين لا تزال مي تحتفظ بصورها مع رشاد.

يذكر أن زواج رشاد ومي كان مثار جدل بعد أن تم إلغاء الزفاف ليلة الزفاف الذي كان مقررًا في أكتوبر 2018، بسبب مشكلات بين العائلتين، قبل أن يعودا ويتزوجا في حفل أسري بعيدًا عن الإعلام.

وفي نهاية يوليو، نشرت مي حلمي، مقطع فيديو عبر حسابها على “إنستجرام”، وهي تبكي وتروي لمتابعيها أزمة يمر بها زوجها ستؤدي للحجز على ممتلكاتهما.