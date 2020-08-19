بالفيديو – معلقة من شعرها.. فتاة مصرية تقدم وصلة رقص “في الهواء”

متابعة بتجــــــــــــرد: انتشر على مواقع التّواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لفتاة مصرية تؤدّي وصلة رقص في حفلٍ شعبي، وهي معلّقة من شعرها.
وقد ظهرت الفتاة وكأنّها دمية تتحرّك فوق الحضور وأذهلت الموجودين بحركاتها الغريبة وغير المعتادة بخاصةٍ وأنّها كانت معلّقة من شعرها في السقف.
وبعد أن انتشر الفيديو على نطاقٍ واسعٍ على يوتيوب، انهالت تعليقات رواد الإنترنت إذ أبدى البعض دهشتهم بهذه الحركات المميّزة والجديدة، فيما نبّه البعض الآخر من خطورة هذا النوع من الرّقص على الفتاة والحضور.
ومن جهته قال صبري عثمان، المنسق العام لخط نجدة الطفل، إن هذه الفتاة تعمل ضمن فرقة شعبية، وما قامت به عبارة عن فقرة تقدم في الأفراح والمناسبات. وأضاف موضحاً أن الفرقة تقدم فقرات رقص وغناء وتقوم بربط الفتاة من شعرها لترقص في الهواء، وانتقد هذا التصرف ووصفه بالجريمة التي يعاقب عليها القانون.
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