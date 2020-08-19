ثاني ضحايا السقوط الكبير.. برشلونة يقيل أبيدال بعد سيتين

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي، أمس الثلاثاء، عن إقالة أسطورة الفريق السابق، إيريك أبيدال من منصبه كمدير رياضي بشكل رسمي، بعد السقوط الكبير الذي عاشه “البلاوغرانا” على يد بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما خسر رفاق ميسي بثمانية أهداف مقابل هدفين.

ولم يكد يمرّ يوم كامل على إقالة المدرب كيكي سيتين من منصبه في الجهاز الفني لنادي برشلونة، حتى قامت الإدارة بالتواصل مع المدير الرياضي إيريك أبيدال، من أجل إبلاغه بإنهاء عقده مع الفريق الكتالوني، بعد الزلزال الكبير الذي حدث في العاصمة البرتغالية لشبونة بدوري أبطال أوروبا.

وجاء في بيان نادي برشلونة: “يعرب الفريق عن امتنانه العميق لإريك أبيدال، بعد الاحتراف والالتزام والتفاني والمعاملة الإيجابية الوثيقة، التي أظهرها دائماً تجاه جميع مكونات عائلة برشلونة، ونتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل”.

وكان اجتماع مجلس إدارة نادي برشلونة، الذي تم عقده بقيادة الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو يوم أمس الإثنين، قد نتج عنه إقالة المدرب كيكي سيتين من منصبه، مع الدعوة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في منتصف شهر مارس/ آذار المقبل، وتقديم الوعد بإعادة هيكلة شاملة لـ”البلاوغرانا” في الفترة المقبلة.

يذكر أن نادي برشلونة عانى في موسم 2019 /2020 من تراجع مستوى نجومه في البطولات المحلية والقارية، وكثرة المشاكل بين اللاعبين والمدربين والجهاز الإداري، بقيادة أبيدال الذي تبادل الاتهامات مع الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق في منتصف الموسم.