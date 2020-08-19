طارق العريان في أول تعليق حول زواجه… وهذا ما كشفه عن أصالة

بعد انتشار عدة تقارير تتحدث عن زواجه من فتاة سورية أرمنية تدعى نيكول سعفان، خرج المخرج طارق العريان عن صمته ونفى تلك الأخبار المتداولة بكثرة في الساعات الماضية.

وأكد “العريان” في تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع” أن هناك بالفعل قصة عاطفية في حياته لم تسفر عن زواج حتى الآن، ولكنه يرفض الحديث فيها، كما يرفض التدخل في حياته بهذا الشكل.

وناشد “العريان” الاعلام بالتركيز على أعماله الفنية والابتعاد عن حياته الشخصية لأنها تخصه هو فقط، وقال: “اللي هيستخدم اسمي هقاضيه بتهمة التشهير، لأن هذا أمر غير مقبول، ماينفعش أتكلم في أعراض الناس بالشكل ده”.

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وحول علاقته بزوجته السابقة أصالة، لفت طارق العريان أن انفصاله عن أصالة ليس له علاقة على الإطلاق بما يدور الآن، وأن هناك معلومات وتفاصيل مفهومة بشكل خاطئ لا يجوز الحديث عنها.

وختم قائلاً: “الطعن في الأزواج وفي العائلات والخوض في الأعراض أمر سيء للغاية، فهناك علاقة حب وزواج وعشرة تصل إلى 14 عامًا بيني وبين أصالة التي يكن لها كل الحب والاحترام والتقدير، ومهما حدث فستظل أمًا لأبنائي”.

نذكر أن طارق العريان انفصل عن اصالة رسمياً في 6 كانون الثاني/يناير 2020 بعد 14 عاماً من الزواج والحب، ولهما توأم آدم وعلي.